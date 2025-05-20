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«От комика до тирана»: В ГД оценили политический путь Зеленского

Депутат Белик: Зеленский прошёл путь от комика до тирана
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский возглавил Украину шесть лет назад, а последствия этого стали катастрофическими для страны. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, глава киевского режима прошёл путь от комика до тирана, чья политика является разрушительной.
«По прошествии шести лет обещания, с которыми он шёл на выборы, звучат особенно цинично и бессовестно. Обещавший прекратить войну, он привёл страну к хаосу и бросил её народ в пламя конфликта, он присягнул западным кураторам и принёс Украину в жертву», — заявил Белик в беседе с RT.

По его словам, за годы правления Зеленского Украина утратила суверенитет, народ, ресурсы и экономику. А сам он уже лишился человеческого лица, но упорно продолжает цепляться за власть.

Тем временем зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что РФ и США намерены вернуть мирное урегулирование в политико-правовое русло.

«В вопросе о прекращении огня и у Москвы, и у Вашингтона есть целый ряд пунктов, которые требуют уточнения и разъяснения. Сам Трамп при этом подчеркнул, что только на местах видно многое, что издалека не видно. Именно поэтому в процессе мирного урегулирования должна участвовать еще и украинская сторона», — пояснил Климов.

РФ уже озвучила свои условия для прекращения огня. Теперь Вашингтон должен объяснить Киеву, что не стоит лезть на рожон, а начинать двигаться в сторону завершения конфликта.

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США продолжают поставлять оружие Украине – Рубио
20 мая 2025, 17:56

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США не прекращали поставлять вооружение Украине, несмотря на начавшийся переговорный процесс. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Политик подчеркнул, что поставки Киеву не были отменены, однако решения о возможности формирования новых пакетов помощи нет.

Вместе с тем, об американских поставках высказалась депутат Верховной Рады Ирина Геращенко. Она написала, что выделенный бывшим президентом США Джо Байденом пакет военной помощи закончится летом, но в бюджете Штатов на данный момент не предусмотрено новых поставок оружия.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Бельгии, несмотря на предпринимаемые попытки урегулировать украинский конфликт, объявили о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия.

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Из Наро-Фоминска в зону СВО отправили питьевую воду
20 мая 2025, 17:03

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В зону проведения спецоперации из Наро-Фоминского городского округа отправили очередную партию гуманитарной помощи с питьевой водой. Её получат добровольцы, мобилизованные, военнослужащие и мирные жители приграничных территорий, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Груз был сформирован при содействии главы округа Романа Шамнэ. Представители власти, военные и молодогвардейцы во главе с депутатом Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, волонтёром Егором Балевым прибыли в Верею и приняли участие в отправке гуманитарного груза на фронт.
«Работу по сбору гуманитарной помощи мы ведём с начала СВО. Сегодня погрузили около 10 тонн питьевой воды. Вопрос помощи нашим бойцам является приоритетным. Отправку гуманитарных грузов проводим на постоянной основе», – рассказал Балев.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В сборе гумпомощи участвуют депутаты всех уровней власти, предприниматели, пенсионеры, школьники и жители Наро-Фоминского городского округа. Штаб по сбору помощи работает на базе Молодёжного комплексного центра по адресу: Наро-Фоминск, улица Ленина, дом 25-Б.

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#спецоперация
#наро-фоминск
#роман шамнэ
#гуманитарная помощь
#подмосковье
#московская область
#депутаты
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Интимные фото любовницы украинского бойца помогли российским хакерам найти бригаду ВСУ
20 мая 2025, 16:43

Фото: iStock/ Mariia Kokorina

Интимные фотографии любовницы украинского бойца помогли российским хакерам обнаружить 148-й бригаду ВСУ. Координаты уже передали ракетчикам из Минобороны, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Сотрудники Killnet разработали приложение, интегрировали в него вирус.

Любовница украинского военного из 148-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ «Фурия» скачала приложение, и с того времени все ее данные попали в распоряжение хакеров — Beregini, UserSec и Palach Pro. Оказалось, боец ВСУ ушел на фронт в 2014-м году. Оксана познакомилась с ним по переписке и увела из семьи. Она отправляла ему фотографии интимного характера, а он — ей.

Однажды девушка приехала на свидание с украинцем в расположение. Тогда российские хакеры и получили координаты. Также Оксана подключила зараженный телефон к рабочему компьютеру, и взломщики получили доступ ко всем локальным ПК. В том числе и аппарату командира бригады.

«А там: все склады, полётные журналы с расположением РЛС, оружие в батарее — семь гаубиц, РСЗО, два БК-склада», — отмечалось в материале.

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«У Киева дела плохи»: названа причина побега двух членов украинской делегации после переговоров с РФ
Полковник Матвийчук: Члены делегации Украины могли уехать в Германию или Францию
20 мая 2025, 15:54

Фото: iStock/FabrikaCr

Два члена украинской делегации сбежали после переговоров с РФ в Стамбуле. Бывший разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что они отправятся в Германию или Францию транзитом через Болгарию.
«Это точно является маркером того, что у Киева дела плохи. Эти люди были вхожи в круг сильных мира сего — и, видя всю ситуацию в руководстве страны и в самой стране, они решили, что им лучше уйти», — отметил Матвийчук в беседе с Life.ru.

По его мнению, бежавшие украинские дипломаты уедут в Германию или во Францию через Болгарию.

Напомним, турецкие СМИ сообщили, что во время переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле сбежал переводчик украинской делегации Олег Головко. Он скрылся во время перерыва, а украинской стороне пришлось срочно искать нового переводчика.

Позже стало известно, что также сбежал и помощник-секретарь Самойленко. По предварительным данным, оба уехали в Болгарию.

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В Республике Сербской стартовал фестиваль «RT.Док: Время наших героев»
20 мая 2025, 14:31

Фото: iStock/aerogondo

В Республике Сербской стартовал фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», сообщает RT.
Церемонию открытия фестиваля посетили председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв, а также советник президента Милорада Додика Желько Будимир. Также участие в мероприятии приняли представители дипломатических кругов, общественные деятели и сербские ветераны, а артисты спели «Катюшу».

По словам Будимира, западные средства массовой информации не смогли дезориентировать народ Республики Сербской в отношении российской спецоперации на Украине.

Во вторник, 20 мая, в культурном центре «Банский двор» в Баня-Луке покажут пять документальных фильмов. Прийти могут все желающие, вход бесплатный.

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