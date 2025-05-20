Владимир Зеленский
Владимир Зеленский возглавил Украину шесть лет назад, а последствия этого стали катастрофическими для страны. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, глава киевского режима прошёл путь от комика до тирана, чья политика является разрушительной.
«По прошествии шести лет обещания, с которыми он шёл на выборы, звучат особенно цинично и бессовестно. Обещавший прекратить войну, он привёл страну к хаосу и бросил её народ в пламя конфликта, он присягнул западным кураторам и принёс Украину в жертву», — заявил Белик в беседе с RT.
По его словам, за годы правления Зеленского Украина утратила суверенитет, народ, ресурсы и экономику. А сам он уже лишился человеческого лица, но упорно продолжает цепляться за власть.
Тем временем зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что РФ и США намерены вернуть мирное урегулирование в политико-правовое русло.
«В вопросе о прекращении огня и у Москвы, и у Вашингтона есть целый ряд пунктов, которые требуют уточнения и разъяснения. Сам Трамп при этом подчеркнул, что только на местах видно многое, что издалека не видно. Именно поэтому в процессе мирного урегулирования должна участвовать еще и украинская сторона», — пояснил Климов.
РФ уже озвучила свои условия для прекращения огня. Теперь Вашингтон должен объяснить Киеву, что не стоит лезть на рожон, а начинать двигаться в сторону завершения конфликта.
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Элина Позднякова