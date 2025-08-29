В Китае заявили о необычном поведении Путина после саммита на Аляске
Президент России Владимир Путин после саммита на Аляске предпринял ряд неожиданных ходов. Об этом сообщает Baijiahao.
После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже российский лидер обзвонил нескольких коллег, но среди них по какой-то причине отсутствовал представитель КНР.
Вместо телефонного разговора Путин отправил в Пекин спецборт из Москвы, в который посадил свое доверенное лицо — председателя Госдумы Вячеслава Володина. По мнению авторов статьи, этот шаг оказался тщательно продуманным дипломатическим сигналом.
Китайские журналисты выразили уверенность, что Володин лично посетил Поднебесную, чтобы раскрыть некоторые детали переговоров Путина и Трампа на Аляске, а также все подготовить перед приездом российского президента в Китай, запланированного на конец августа.
