В Китае заявили о необычном поведении Путина после саммита на Аляске

29 августа 2025, 09:30

Baijiahao: Путин сделал продуманный шаг, отправив борт в КНР после Аляски

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин после саммита на Аляске предпринял ряд неожиданных ходов. Об этом сообщает Baijiahao.