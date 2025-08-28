Стало известно о тайном письме Си Цзиньпина президенту Индии на фоне пошлин США

28 августа 2025, 13:31

Bloomberg: глава КНР Си Цзиньпин написал тайное письмо для президента Индии

Фото: istockphoto/ieang

Председатель КНР Си Цзиньпин в марте направил президенту Индии Драупади Мурме конфиденциальное письмо на фоне введённых США торговых пошлин, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённого индийского чиновника.