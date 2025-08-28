Стало известно о тайном письме Си Цзиньпина президенту Индии на фоне пошлин США
Председатель КНР Си Цзиньпин в марте направил президенту Индии Драупади Мурме конфиденциальное письмо на фоне введённых США торговых пошлин, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённого индийского чиновника.
По данным издания, в послании Си выражалась озабоченность любыми сделками с США, которые могли бы навредить интересам Китая, а также прощупывалась почва для улучшения двусторонних отношений.
Вскоре после получения письма правительство премьера Нарендры Моди, по информации источника, начало интенсивно работать над налаживанием контактов с Пекином. Параллельно в КНР было опубликовано заявление, в котором китайский лидер хвалил отношения с Нью‑Дели и сравнил их с «танго дракона и слона».
Ранее также сообщалось, что президент США Дональд Трамп в последние недели несколько раз — примерно четыре — пытался дозвониться до Нарендры Моди, но не смог: звонки остались без ответа.
