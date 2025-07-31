Путин удивил Запад ответом на ультиматум Трампа
Реакция Президента России Владимира Путина на ультиматум американского коллеги Дональда Трампа застала Запад врасплох. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.
Западные журналисты не ожидали, что Путин никак не отреагирует на угрозы Трампа, который решил сократить сроки на урегулирование конфликта на Украине. Вместо главы государства выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кремлевский представитель заявил, что Москва приняла к сведению требования Вашингтона, а также добавил, что страна давно адаптировалась к санкциям.
Китайские аналитики написали, что этот ответ не соответствует ожиданиям США. По их мнению, РФ воспринимает ультиматум главы Белого дома как провокацию, способную только усилить конфронтацию.
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