Путин удивился размеру средней московской зарплаты

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин удивился тому, что средняя зарплата в Москве составляет порядка 160 тысяч рублей. С его точки зрения, это слишком мало.
«Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны», – сказал Путин на заседании попечительского совета Московского государственного университета.
Президент усомнился в словах мэра Москвы Сергея Собянина о том, что средняя зарплата в Москве составляет 140-160 тысяч рублей.
«Да ладно? Больше!», — переспросил российский лидер.
Московский градоначальник подтвердил, что это так есть.
Путин сказал ректору МГУ Виктору Садовничему, что в таком случае университет достиг определенных норм, однако следует продолжать работать в данном направлении.
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Александр Бойцов