В Кремле рассказали об отношениях Путина и Токаева

16 ноября 2025, 15:08

Песков: дружба Путина и Токаева способствует сотрудничеству России и Казахстана

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева связывают теплые дружеские отношения, которые позволяют им открыто обсуждать международные и региональные вопросы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.





По его словам, которые приводит РИА Новости, Путин нечасто предлагает продолжить переговоры в кремлевской квартире. До Токаева там побывали премьер Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Это тот самый случай, когда хорошие дружеские отношения между лидерами позволяют более динамично развивать межгосударственные отношения», — сказал Песков.