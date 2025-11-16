В Кремле рассказали об отношениях Путина и Токаева
Песков: дружба Путина и Токаева способствует сотрудничеству России и Казахстана
Президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева связывают теплые дружеские отношения, которые позволяют им открыто обсуждать международные и региональные вопросы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, которые приводит РИА Новости, Путин нечасто предлагает продолжить переговоры в кремлевской квартире. До Токаева там побывали премьер Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин.
«Это тот самый случай, когда хорошие дружеские отношения между лидерами позволяют более динамично развивать межгосударственные отношения», — сказал Песков.Ранее Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией нет серьезных проблем. Он отметил, что двустороннее сотрудничество носит характер стратегического партнерства и союзничества, и нет ни единой сферы, где страны не взаимодействовали бы совместно.