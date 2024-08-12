Путин указал на эффективность российских ноу-хау на поле боя

Видео: сайт Кремля
Многие российские инновационные решения в области конструирования и изготовления вооружения, не имеющие аналогов в других странах, уже доказали свою эффективность в бою. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном видеообращении по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024».
Глава государства добавил, что конструкторы, инженеры, учёные и трудовые коллективы оборонных предприятий постоянно совершенствуют и улучшают разработки с учётом боевого опыта, полученного в ходе СВО.
Также Путин указал на то, что работа оборонного-промышленного комплекса (ОПК) России активно поддерживается малым бизнесом, общественными и патриотическими организации, волонтёрскими движениями и рядовыми гражданами страны.
Приоритетными направлениями работы ОПК президент назвал изготовление современных элементов экипировки, средств связи, защиты и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотников и технологий искусственного интеллекта.
Форум «Армия-2024» стартовал в подмосковном парке «Патриот» и завершится 14 августа.
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Также Путин указал на то, что работа оборонного-промышленного комплекса (ОПК) России активно поддерживается малым бизнесом, общественными и патриотическими организации, волонтёрскими движениями и рядовыми гражданами страны.
Приоритетными направлениями работы ОПК президент назвал изготовление современных элементов экипировки, средств связи, защиты и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотников и технологий искусственного интеллекта.
Форум «Армия-2024» стартовал в подмосковном парке «Патриот» и завершится 14 августа.
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Анастасия Чинкова