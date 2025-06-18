18 июня 2025, 20:55

Фото: iStock/Rainer Puster

Соседствующие с Ираном страны не допустят прихода к власти в Тегеране марионеток США, об этом пишет Pravda.Ru.





Автор отмечает, что после недолгого молчания президент Турции Реджеп Эрдоган осудил израильского премьера Биньямина Нетаньяху за удары по Ирану.



Азербайджан займет протурецкую позицию в благодарность за помощь по Карабаху. Ирак также осудил израильские удары, а Иордания и Египет обвинили Израиль в нарушении международного права и угрозе региональной безопасности.



Отмечается, что в случае расширения конфликта и закрытия Ираном Ормузского пролива сильно повысятся цены на нефть, а в этих странах увеличится инфляция.



«США уже подобрали марионетку для Ирана — сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви. В интервью BBC он назвал израильский удар по Ирану "позитивным событием", по его мнению, "настал подходящий момент для свержения режима"», — говорится в статье.

«Она из прошлого века пришла. Более того, в начале нулевых размещение натовских противоракет, а точнее американских систем ПРО, в непосредственной близости от российских границ объяснялось не чем-нибудь, а попыткой защитить Европейский союз и страны НАТО от некой иранской ядерной ракетной атаки», — пояснил Климов.