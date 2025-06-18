Соседи Ирана по региону не допустят прихода к власти марионеток США
Соседствующие с Ираном страны не допустят прихода к власти в Тегеране марионеток США, об этом пишет Pravda.Ru.
Автор отмечает, что после недолгого молчания президент Турции Реджеп Эрдоган осудил израильского премьера Биньямина Нетаньяху за удары по Ирану.
Азербайджан займет протурецкую позицию в благодарность за помощь по Карабаху. Ирак также осудил израильские удары, а Иордания и Египет обвинили Израиль в нарушении международного права и угрозе региональной безопасности.
Отмечается, что в случае расширения конфликта и закрытия Ираном Ормузского пролива сильно повысятся цены на нефть, а в этих странах увеличится инфляция.
«США уже подобрали марионетку для Ирана — сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви. В интервью BBC он назвал израильский удар по Ирану "позитивным событием", по его мнению, "настал подходящий момент для свержения режима"», — говорится в статье.
Тем не менее издание пишет, что регион не признает свержение власти в Иране и не поддержит марионеточные власти.
В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с RT отметил, что история о создании Ираном ядерного оружия пришла из прошлого века.
«Она из прошлого века пришла. Более того, в начале нулевых размещение натовских противоракет, а точнее американских систем ПРО, в непосредственной близости от российских границ объяснялось не чем-нибудь, а попыткой защитить Европейский союз и страны НАТО от некой иранской ядерной ракетной атаки», — пояснил Климов.