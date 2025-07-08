Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в РФ

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в порядок прохождения военной службы, который был опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно нововведениям, военнослужащие из числа иностранных граждан смогут выполнять свои обязанности не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации. Это расширение полномочий подчеркивает необходимость привлечения дополнительных ресурсов для обеспечения национальной безопасности.

Также указ уточняет порядок увольнения военнослужащих с военной службы. Теперь военнослужащий, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, сможет выбрать одно из них. Однако это не распространяется на случаи увольнения по особым основаниям, среди которых значится и включение в реестр иностранных агентов.

Данные изменения направлены на оптимизацию управления личным составом и повышение эффективности выполнения задач вооруженными силами России в условиях текущих вызовов.

Дарья Осипова

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