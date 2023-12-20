Путин: Украина открыто встала на путь государственного терроризма

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина при поддержке западных стран открыто встала на путь терроризма, на фоне чего российские спецслужбы вынуждены усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Об этом российский лидер сказал в ходе видеообращения по случаю Дня работника органов безопасности.
«Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма», — подчеркнул Путин.
Так, в чисто методов украинских властей входят диверсии против топливной и энергетической инфраструктуры, гражданских объектов, а также теракты, добавил президент.
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