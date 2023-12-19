Герой России Кудинов рассказал, как подбил вражеский танк в 50 метрах от себя

Фото: сайт Кремля
Герой России рядовой Евгений Кудинов, который во вторник, 19 декабря, получил награду из рук президента РФ Владимира Путина, рассказал о своём подвиге. Об этом пишет РИА Новости.
«Я и товарищи мои готовились к бою, я слышал танки, что они едут, вышел из окопа на дорогу, а танк стоял от меня метрах в пятидесяти. Но так получилось, что я оказался немного быстрее», — цитирует агентство слова военнослужащего.
Кудинов подчеркнул, что «враг не прошёл». Бойцы ВС РФ отбили атаку, в то время как противник не смог даже подойти к российским подразделениям.
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