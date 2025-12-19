Путин: Рост ВВП составил 1%
Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) составляет 1%.
Однако за последние три года общий прирост достиг 9,7%, в то время как в еврозоне этот показатель равен 3,1%. По его словам, инфляция к концу года будет 5,7-5,8%.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
