Путин уступил Моди свое место в «Аурусе»

07 сентября 2025, 14:06

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Владимир Путин на саммите ШОС в Китае уступил премьеру Индии Нарендре Моди свое место в «Аурусе», пока они ехали к месту двусторонней встречи. Об этом написал журналист «России 1» Павел Зарубин, опубликовав видео в Telegram-канале.