Путин уступил Моди свое место в «Аурусе»
Президент Владимир Путин на саммите ШОС в Китае уступил премьеру Индии Нарендре Моди свое место в «Аурусе», пока они ехали к месту двусторонней встречи. Об этом написал журналист «России 1» Павел Зарубин, опубликовав видео в Telegram-канале.
Перед тем как дверь автомобиля «Аурус» закрылась, помощник индийского премьер-министра попросил сделать фото «для истории». На кадрах видно, как Моди с любопытством изучает интерьер машины.
Лидеры государств отправились к месту встречи в резиденцию Ritz-Carlton на машине «Аурус». Кортеж подъехал к зданию, сопровождающие делегации вошли внутрь отеля, однако главы стран продолжили общение с глазу на глаз в автомобиле. Их беседа тет-а-тет длилась около часа.
