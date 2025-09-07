В США сообщили об угрозе промышленности НАТО из-за России и Китая
Россия, Китай и КНДР работают над формированием нового стратегического альянса, который будет представлять серьезную угрозу НАТО. Об этом информирует американское издание The New York Times.
Создание подобного альянса может повлечь за собой определённые риски, включая угрозы для военной промышленности стран Североатлантического альянса. На этом фоне методы давления НАТО на Москву, Пекин и Пхеньян становятся менее эффективными и теряют свою актуальность.
В статье отмечается, что поддержка со стороны Китая и Северной Кореи позволяет России продолжать военные действия на Украине, а ВС России — сохранять устойчивость на протяжении четвертого года конфликта с Киевом. В случае возникновения регионального конфликта страны нового альянса смогут оперативно оказать друг другу военную помощь, что создаст дополнительные угрозы для НАТО и США.
