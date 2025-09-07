В США сообщили об угрозе промышленности НАТО из-за России и Китая

07 сентября 2025, 11:57

NYT: Альянс России, Китая и КНДР поставит под угрозу военную промышленность НАТО

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия, Китай и КНДР работают над формированием нового стратегического альянса, который будет представлять серьезную угрозу НАТО. Об этом информирует американское издание The New York Times.