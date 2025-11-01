ВЦИОМ: Свыше 80% россиян гордятся гражданством своей страны
81% россиян гордятся тем, что являются гражданами страны. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ) 1 ноября.
В опросе 43% респондентов называют себя гражданами РФ, а 60% полагают, что многонациональность делает Россию сильнее.
Более половины участников исследования (52%) считают, что специальная военная операция сплотила общество.
Накануне, 31 октября, сообщалось, что у 41% россиян иноагенты ассоциируются с предателями. ВЦИОМ отмечал, что люди стали более осведомленными о новом законодательстве по лицам, получившим этот статус.
