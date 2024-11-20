Для школьников посёлка Ильинское провели открытый урок о подвиге 28 панфиловцев

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Открытый урок, посвящённый подвигу 28 панфиловцев, провели для учеников Ильинской школы №25, участие в мероприятии приняли представители Раменского Совета ветеранов, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Советские воины всех национальностей защитили свою родину. Совсем недавно в Волоколамске произошёл слет, куда приехали ветераны Великой Отечественной войны со всей страны. Взяли землю из окопов, положили её в капсулы и повезли в те республики, откуда были 28 панфиловцев», — рассказала председатель Раменского городского Совета ветеранов Надежда Желтухина.Отмечается, что в Ильинской школе №25 создан музей «Опалённая юность», посвящённый десятиклассникам, которые добровольцами ушли на фронт в 1941 году.
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