Появился шанс на выплату ветеранам ВОВ 80 тыс. рублей в честь Дня Победы

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Депутат Государственной Думы Владимир Кошелев (ЛДПР) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением установить в 2025 году единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны. Это предложение связано с 80-летним юбилеем Победы, сообщает РИА Новости.
«Настоящим просим Вас рассмотреть предложение об установлении в 2025 году единовременной выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии», — говорится в документе.В обращении подчеркивается, что сейчас ветераны получают ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей, однако в юбилейные годы сумма может быть увеличена, что соответствует указу президента России от 2019 года.
Кошелев отметил, что ветераны — это «золотой фонд» страны и символ гордости нации.
«Они отстояли наше будущее, подарили нам мир и свободу», — подчеркнул депутат.Государство обязано окружить этих героических людей заботой, обеспечив достойные условия жизни, как знак признательности за их вклад в Победу.
5 декабря 2024 года сообщалось, что подмосковные ветераны получили единовременную выплату в 40 тыс. рублей в честь годовщины начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских сил в Битве под Москвой.
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Мария Моисеева