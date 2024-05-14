Путин утвердил новый состав правительства России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что глава государства назначил Сергея Нарышкина директором службы внешней разведки (СВР), Александра Бортникова директором ФСБ, Дмитрия Кочнева директором ФСО, а Виктора Золотова главой Росгвардии.
Также Путин назначил глав российских министерств. Министром обороны стал Андрей Белоусов, министром иностранных дел остался Сергей Лавров. Главы Минкультуры и Минпросвещения также остались прежними – Ольга Любимова и Сергей Кравцов соответственно.
Кроме того, Путин назначил нового первого заместителя председателя правительства – им стал Денис Мантуров. Должность заместителя председателя правительства вновь заняла Татьяна Голикова.
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Также Путин назначил глав российских министерств. Министром обороны стал Андрей Белоусов, министром иностранных дел остался Сергей Лавров. Главы Минкультуры и Минпросвещения также остались прежними – Ольга Любимова и Сергей Кравцов соответственно.
Кроме того, Путин назначил нового первого заместителя председателя правительства – им стал Денис Мантуров. Должность заместителя председателя правительства вновь заняла Татьяна Голикова.
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Анастасия Чинкова