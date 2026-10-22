Путин утвердил перестановки в правительстве
Президент России Владимир Путин подписал указы о масштабных кадровых изменениях в составе правительства. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Перестановки, которые ранее предложил премьер Михаил Мишустин, затронули блок вице-премьеров, руководство аппарата кабмина и Министерство транспорта. Накануне Госдума единогласно поддержала каждого кандидата, внесенного главой правительства.
Юрия Трутнева оставил должности заместителя председателя правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Оба этих поста занял губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Дмитрий Григоренко покинул пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства. На его место поставили Ирину Окладникову, которая прежде была первым заместителем министра финансов.
Антон Силуанов стал вице-премьером, сохранив за собой пост главы Минфина. Андрей Никитин, ранее возглавлявший Минтранс, также назначен вице-премьером. Новым министром транспорта стал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
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