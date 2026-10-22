Путин утвердил перестановки в правительстве

22 октября 2026, 11:18

Путин подписал указы о назначении новых вице-премьеров, полпреда и министра

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указы о масштабных кадровых изменениях в составе правительства. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.