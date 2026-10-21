Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за внимание к урегулированию раздора на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Владимир Владимирович начал встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Переговоры проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Как ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главная тема переговоров — украинский конфликт. В ходе встречи Путин поблагодарил президента США за внимание к проблеме урегулирования разногласий на Украине.
По словам Ушакова, стороны обсуждают возможные шаги по дальнейшему взаимодействию. Константиновский дворец традиционно принимает важные международные контакты, и нынешняя встреча продолжает серию переговоров представителей России и США.
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