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Песков ответил на вопрос об участии СМИ недружественных стран в пресс-конференции Путина

Песков: Журналистов из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Журналистов из недружественных стран пригласят на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Отвечая на вопрос о процедуре аккредитации зарубежных корреспондентов, представитель Кремля подчеркнул, что приглашения будут направлены в соответствии с установившейся ежегодной практикой.

«Примут участие. Да, (пригласим) — так же, как и всегда это делаем», — объяснил Песков.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил готовность к проведению трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению главы Белого дома, саммит может состояться на территории Китая и быть посвящённым вопросам ядерных вооружений и денуклеаризации. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Мария Моисеева

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