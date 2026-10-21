Песков ответил на вопрос об участии СМИ недружественных стран в пресс-конференции Путина
Песков: Журналистов из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
Журналистов из недружественных стран пригласят на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о процедуре аккредитации зарубежных корреспондентов, представитель Кремля подчеркнул, что приглашения будут направлены в соответствии с установившейся ежегодной практикой.
«Примут участие. Да, (пригласим) — так же, как и всегда это делаем», — объяснил Песков.Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил готовность к проведению трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению главы Белого дома, саммит может состояться на территории Китая и быть посвящённым вопросам ядерных вооружений и денуклеаризации. Подробности читайте в материале «Радио 1».