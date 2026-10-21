Песков ответил на вопрос об участии СМИ недружественных стран в пресс-конференции Путина

21 октября 2026, 05:58

Песков: Журналистов из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Журналистов из недружественных стран пригласят на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Отвечая на вопрос о процедуре аккредитации зарубежных корреспондентов, представитель Кремля подчеркнул, что приглашения будут направлены в соответствии с установившейся ежегодной практикой.



«Примут участие. Да, (пригласим) — так же, как и всегда это делаем», — объяснил Песков.