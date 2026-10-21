Путин заявил о готовности РФ к трёхсторонним переговорам в ноябре
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и сообщил ему, что Россия готова возобновить трёхсторонние переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.
Собрание затронет главную тему — выстраивание системы безопасности для России и Украины.
«Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трёхсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме», — сказал Ушаков.При этом помощник Владимира Владимировича отметил, что российская сторона обозначила свою готовность в принципе, то есть без дополнительных предварительных условий по срокам. В ответ на это американский представитель заявил, что Трамп, несомненно, с большим удовлетворением воспримет такое решение.