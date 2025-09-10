Путин утвердил замглавы Службы МВД по вопросам регистрации иностранных граждан
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначениях в новой Службе по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ.
В число заместителей начальника службы вошла бывший руководитель Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова, сообщили в пресс‑центре ведомства. Кроме того, генерал‑майора полиции Кирилла Адзинова назначили заместителем начальника службы — начальником департамента разрешительно‑визовой работы. Генерал‑майора полиции Геннадия Кудряшова — первым заместителем начальника департамента цифрового развития и информационных технологий; генерал‑майора полиции Евгения Кушлейко — начальником департамента миграционной политики; генерал‑майора полиции Виталия Яковлева — начальником департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами; полковника полиции Анну Вишнякову — первым заместителем начальника того же департамента; полковника полиции Николая Евдокимова — начальником департамента по вопросам гражданства; полковника полиции Дмитрия Сергиенко — заместителем начальника службы — начальником департамента паспортной и регистрационной деятельности.
Указ также предусматривает ряд назначений в региональных и республиканских управлениях МВД: генерал‑майор полиции Кирилл Травин — заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан; полковник полиции Юрий Бойко — заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Московской области; полковник полиции Марина Довгий — заместитель начальника ГУ МВД по Иркутской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан; полковник полиции Сергей Кокшаров — заместитель начальника ГУ МВД по Челябинской области по тем же вопросам; полковник внутренней службы Марина Протасова — заместитель министра внутренних дел по ДНР по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан; полковник юстиции Сергей Радионов — заместитель главы ГУ МВД по Волгоградской области — начальник главного следственного управления; полковник полиции Дмитрий Семенов — заместитель министра внутренних дел по ЛНР по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан; полковник полиции Али Тагиров — заместитель министра внутренних дел по Чечне по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан; полковник полиции Евгений Широков — заместитель начальника ГУ МВД по Кемеровской области — Кузбассу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан; полковник юстиции Оксана Юдина — заместитель начальника МВД по Пермскому краю — начальник главного следственного управления.
В начале апреля 2025 года на базе Главного управления по вопросам миграции была создана новая служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан «в целях совершенствования государственного управления в сфере миграции». Руководителем службы назначили генерал‑полковника полиции Андрея Кикотя.
Читайте также: