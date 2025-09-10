Путин поздравил певицу Ларису Долину с Днем рождения

10 сентября 2025, 16:49

Путин поздравил певицу Ларису Долину с 70-летием

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Президент Владимир Путин направил поздравление с 70‑летием народной артистке РФ Ларисе Долиной. Телеграмма была опубликована 10 сентября на сайте Кремля.





Глава государства отметил выдающийся талант певицы и её вклад в развитие джазовой и эстрадной музыки, а также подчеркнул внимание Долиной к педагогической деятельности. В послании политик пожелал ей здоровья, дальнейших успехов и нескончаемого творческого вдохновения.



Ранее, 6 сентября, Путин вручил Долиной орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — за большой вклад в отечественную культуру и многолетнюю плодотворную работу.



