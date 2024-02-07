Путин уволил заместителя директора ФСИН генерал-майора Гиричева

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Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку заместителя руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-майора Алексея Гиричева. Соответствующий указ главы государства был подписан сегодня, 7 февраля.
Генерал-майор занимал пост заместителя директора ФСИН с марта 2023 года. До этого, с 2018 года он возглавлял Воронежское областное управление ФСИН, а с 2020 года руководил управлением ФСИН Владимирской области.
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Александр Бойцов