Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ

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Российский лидер Владимир Путин в четверг, 16 ноября, проведет оперативное совещание с участием постоянных членов Совбеза России. Такую информацию предоставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня в Ново-Огарево президент работает, и в начале второй половины дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, проинформируем вас о темах, и ряд встреч, которые будут носить непубличный характер», - сказал Песков.
Ранее Путин провёл встречу с представителями крупного бизнеса, в ходе которой обсуждалось совершенствование инвестиционной привлекательности экономики. Отмечается, что встреча прошла в среду, 15 ноября. Представители бизнеса обсудили с Владимиром Путиным создание конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода компаний в Россию, а также совершенствование инвестиционной привлекательности российской экономики.
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