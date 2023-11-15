Путин отметил рост доверия россиян к выборам

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Президент России Владимир Путин заявил, что использование избирательными комиссиями современных стандартов спровоцировало рост доверия к выборам среди россиян.
«Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе», - сказал Путин.
По его словам, такие данные фиксируются всеми социологическими исследованиями.
Напомним, в Ново-Огарёве проходит встреча президента с членами Центральной избирательной комиссии, а также руководителями региональных избиркомов России. Праздничное мероприятие посвящено 30-летию российской избирательной системы.
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