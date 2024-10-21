Путин в Казани отдельно встретится с лидерами семи стран и генсеком ООН

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент РФ Владимир Путин проведет семь двусторонних встреч 24 октября, в последний день саммита БРИКС в Казани. Среди гостей, с которыми отдельно встретится Путин, будут лидеры Палестины, Лаоса, Мавритании, Боливии, а также генеральный секретарь ООН. Премьер-министр Вьетнама также ожидается на встрече. Об этом рассказал на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.
«В списке: президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Боливии Луис Арсе, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и, предположительно, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чин», — цитирует Ушакова РИА Новости.Кроме того, Ушаков не исключил и другие встречи. В частности, он упомянул, что власти Татарстана пригласили на встречу и обед президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Ушаков уверен, что Путин встретится с Додиком и проведет с ним отдельную беседу.
Таким образом, 24 октября ожидается насыщенная программа, которая завершится поздно вечером.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На данным момент в состав БРИКС, кроме России, входят Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иран, Индия, Южноафриканская Республика и Бразилия.
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Лия Мурадьян