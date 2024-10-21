Встреча с Кадыровым и ужин в резиденции Путина: подробности неофициальной части переговоров президентов России и ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян (Фото: сайт Кремля)
В резиденции президента России в Ново-Огарево состоялся неформальный ужин главы государства Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Основными темами обсуждения стали ситуация на Украине и события на Ближнем Востоке. О чем еще говорили лидеры стран — в материале «Радио 1».
Визит главы ОАЭ в Москву
Владимир Путин тепло встретил высокопоставленного гостя из ОАЭ, выразив благодарность за содействие в решении гуманитарных вопросов, связанных с украинским кризисом. Напомним, ОАЭ выступают активным посредником в обмене пленными. Российский президент также сообщил, что проинформирует своего собеседника о ходе конфликта между Россией и Украиной, а также обсудит сложную обстановку на Ближнем Востоке.
Кремль объяснил встречу Путина с президентом ОАЭ в резиденции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил причину, по которой Путин пригласил президента ОАЭ в свою резиденцию. Песков отметил, что Путина и шейха Мухаммеда объединяют конструктивные и доверительные отношения, которые существуют уже продолжительное время.
«И эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Официальная встреча запланирована на понедельник, 21 октября.
Кадыров рассказал, как встретил в аэропорту президента ОАЭ
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Кадыров встретил арабского шейха в составе российской делегации.
«Для меня было большой честью встретить в Москве уважаемого гостя в составе нашей делегации. Я тепло поприветствовал шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна», — сообщил глава Чечни.
Кадыров отметил, что в рамках визита шейха ожидается насыщенная программа.
Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи (Фото: сайт Кремля)
Президент ОАЭ примет участие в саммите БРИКС
Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В состав БРИКС, кроме России, входят Китай, Индия, Бразилия и Южноафриканская Республика. С 1 января 2024 года в организацию вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иран. Одним из ключевых направлений работы БРИКС является стремление к справедливым изменениям в глобальной экономике.
К другим важным задачам, по словам президента России, относится увеличение доли торговли и инвестиций в национальных валютах, разработка двусторонних расчетных механизмов в рамках объединения, а также создание надежных и безопасных финансовых инструментов.
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