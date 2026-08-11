Путин в Новосибирске пообщался с молодыми учеными и затронул тему развития ИИ

11 августа 2026, 14:35

Владимир Путин в НГУ (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Новосибирск посетил Новосибирский государственный университет, где пообщался с молодыми учеными и обсудил вопрос развития искусственного интеллекта.





Глава государства поинтересовался рисками, связанными с развитием. Однако молодой ученый заверил Путина, что «бояться нечего». По его словам, все что можно автоматизировать, стоит отдавать автомату.





«Я и не боюсь. А есть такая угроза, что будет формироваться интеллектуальная элита и те, кто ничего не думает?» — приводит Om1 Новосибирск слова президента России.