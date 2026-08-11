Путин в Новосибирске пообщался с молодыми учеными и затронул тему развития ИИ
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Новосибирск посетил Новосибирский государственный университет, где пообщался с молодыми учеными и обсудил вопрос развития искусственного интеллекта.
Глава государства поинтересовался рисками, связанными с развитием. Однако молодой ученый заверил Путина, что «бояться нечего». По его словам, все что можно автоматизировать, стоит отдавать автомату.
«Я и не боюсь. А есть такая угроза, что будет формироваться интеллектуальная элита и те, кто ничего не думает?» — приводит Om1 Новосибирск слова президента России.
Путин добавил, что прививать навыки критического мышления важно еще в школьные годы. Дети должны учиться самостоятельно мыслить, начиная с младших классов, а не полагаться на алгоритмы.
Издание отмечает, что по приезде в Новосибирск Путин первым делом отправился в НГУ, где ему показали новый кампус учебного заведения, а также спортивный зал и библиотеку, где получают образование одаренные школьники из всех регионов России.