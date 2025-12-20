Трамп в шутку присудил себе $1 млрд из казны
Президент США Дональд Трамп в шутку присудил себе 1 млрд долларов по иску о нарушениях при обыске в его имении в Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году по делу о незаконном хранении секретных документов. Об этом информирует Fox News.
На встрече со своими сторонниками в Северной Каролине республиканец высказал мысль, что, возможно, было бы разумнее не передавать эти средства на благотворительность, а оставить их себе. Политик отметил, что уже подал иск, связанный с обыском в его имении. Тем не менее, он решил не забирать деньги.
По словам Трампа, многие советуют ему, как президенту, забрать эти средства, но он не собирается этого делать.
В феврале 2022 года возникли подозрения, что Трамп, покинув пост президента в 2021 году, вывез из Белого дома 15 коробок с классифицированными документами, которые должны были быть переданы в Национальный архив. После этого бывший президент вернул бумаги, но Министерство юстиции США решило провести обыски в его резиденции Мар-а-Лаго, чтобы убедиться, что политик не оставил себе ничего из конфиденциальной информации.
