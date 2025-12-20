Трамп в шутку присудил себе $1 млрд из казны

20 декабря 2025, 10:19

Трамп в шутку присудил себе $1 млрд за нарушения при обыске в своем доме

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп в шутку присудил себе 1 млрд долларов по иску о нарушениях при обыске в его имении в Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году по делу о незаконном хранении секретных документов. Об этом информирует Fox News.