В Венгрии заявили, что в конфликте на Украине неясно, кто напал первым
Виктор Орбан усомнился в общепринятой трактовке начала конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свою позицию по конфликту на Украине во время пресс-конференции. Телеканал HirTV транслировал его выступление.
Глава правительства Венгрии затронул вопрос финансирования Украины Европейским союзом.
«Они (европейцы — прим. ред.) завтракают дома <...> и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению, хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал», — сказал Орбан.По мнению премьер-министра, в Западной Европе распространился миф, согласно которому конфликт на Украине не потребует от европейцев затрат, поскольку Россия впоследствии выплатит репарации. Венгерский политик подчеркнул, что в действительности европейские налогоплательщики уже финансируют поддержку Киева.
Ранее Виктор Орбан заявил, что финансирование Украины ведёт к продолжению разногласий.