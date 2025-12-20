В Венгрии заявили, что в конфликте на Украине неясно, кто напал первым

20 декабря 2025, 19:48

Виктор Орбан усомнился в общепринятой трактовке начала конфликта на Украине

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свою позицию по конфликту на Украине во время пресс-конференции. Телеканал HirTV транслировал его выступление.





Глава правительства Венгрии затронул вопрос финансирования Украины Европейским союзом.

«Они (европейцы — прим. ред.) завтракают дома <...> и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению, хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал», — сказал Орбан.