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Путин в ответ на предложение Ельцина баллотироваться в президенты заявил о своей неготовности

Путин вспомнил разговор с Ельциным о возможности баллотироваться в президенты
13 марта 2024, 10:51
Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Перед своим уходом с поста президента Борис Ельцин предложил Владимиру Путину принять участие в выборах на должность главы государства. Об этом вспомнил сам нынешний российский лидер.

В интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости Путин отметил, что это предложение было сделано в соответствующем историческом контексте, в непростом экономическом положении, в котором находилась страна, и в сложной внутриполитической ситуации с точки зрения внутренней безопасности.

Он подчеркнул, что отказался тогда не потому, что испугался, а потому, что осознавал огромный масштаб задач и проблем, требующих безотлагательного решения. По словам действующего президента РФ, он опасался, что своим вмешательством может сделать хуже, чем есть. Владимир Путин также заявил, что случись ему сейчас вернуться в прошлое, он ответил бы точно также.

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#россия
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Клинтон обвинила поддерживающих Трампа граждан США в симпатии к Путину
13 марта 2024, 10:22

Фото: istockphoto/rarrarorro

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что голосование за Дональда Трампа на президентских выборах в США будет являться голосованием за российского лидера Владимира Путина. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Х.
Она также обвинила американцев в симпатии к президенту России.

Прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в том случае, если к власти в США вновь придет Трамп, то деньги Украине выделятся не будут и вооруженный конфликт вскоре завершится.

Отметим, что ряд американских политиков заявляет, что победа Трампа на выборах может сказаться на планах Евросоюза, в том числе, по украинскому конфликту.

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Путин: Создание Россией ракеты «Авангард» обнулило вложения США в систему ПРО
13 марта 2024, 10:21

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Создание и усовершенствование российскими специалистами ракетного комплекса «Авангард» обнулило многомиллионные вложения США в систему противоракетной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
В интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости российский лидер отметил, что с 2018 года, когда впервые был представлен «Авангард», система была значительно модифицирована и усовершенствована. Эта ракета нанесла Вашингтону тяжёлый экономический удар, добавил президент.

Глава государства предложил подсчитать, сколько стоило американцам создание их системы противоракетной обороны (ПРО) и сравнить со стоимостью межконтинентальной ракеты «Авангард».

«Это просто несопоставимые величины. Мы по сути обнулили все усилия и вложения американцев в создание их системы ПРО», — сказал Владимир Путин.

Гиперзвуковой боевой ракетный блок «Авангард» способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. При движении к цели он совершает так называемое глубокое маневрирование амплитудой в несколько тысяч километров — как в боковой плоскости, так и по высоте. Это делает ракету практически неуязвимой для любых систем противоракетной обороны. Это и имел ввиду президент, говоря об «обнулении» вложений США в ПРО.

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#сша
#россия
#владимир путин
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#ракета
#авангард
#лидер
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Путин: У границы с Финляндией появятся системы поражения после её вступления в НАТО
Путин сообщил об усилении воинского контингента у границы с Финляндией
13 марта 2024, 09:02

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

У российско-финской границы будут размещены войска и новые системы поражения после того, как Финляндия вступила в НАТО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
В интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости глава государства отметил, что раньше отношения с северным соседом были «просто идеальными». У двух государств не было никаких претензий друг к другу ни в одной из областей, будь то территориальные вопросы или экономические.

«У нас и войск-то никаких там не было, мы все части отвели от российско-финской границы. Дружественные отношения двух стран исключали надобность в военном присутствии около границы», — с сожалением напомнил российский лидер.

Он подчеркнул, что, присоединившись к Североатлантическому блоку, Финляндия сама сделала свой выбор. Путин отметил, что, придерживаясь нейтралитета, Швеция и Финляндия способствовали стабильности и безопасности в Европе. Теперь же у ​российско-финской границы будут размещены войска и системы поражения, что не добавить спокойствия гражданам страны Суоми. Конечно, Россия предпочла бы прежнее мирное сосуществование со всеми соседями, но страна вынуждена думать о безопасности своих рубежей на фоне расширения НАТО, заключил президент РФ.

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#путин
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Путин связал острую реакцию Макрона в адрес России с событиями в Африке
13 марта 2024, 08:38

Фото: сайт Кремля

Острая и недружелюбная реакция французского президента Эммануэля Макрона в адрес России может быть связана с событиями, происходящими в Африке в последние годы. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.
Во время интервью российского лидера Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости журналист спросил, не может ли быть причиной агрессивных антироссийских выпадов французского лидера то, что Россия на Чёрном континенте серьёзно «наступила на хвост» Франции. Ведь Франция в последние годы оказалась практически выдавлена из Африки, а на смену ей пришла Россия.

«Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с Макроном поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — сказал российский президент.

Ранее Путин не раз отмечал, что Россия «не лезла» в Африку и вовсе не стремилась «выдавливать» оттуда Францию. Африканские лидеры сами хотели взаимодействовать с РФ, оценив перспективы и выгоды такого сотрудничества.

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Путин заявил о переходе инициативы в зоне СВО к армии РФ
13 марта 2024, 08:10

Фото: istock / zim286

Инициатива на линии боевого соприкосновения полностью перешла к российской армии. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, пишет РИА Новости.
Он также отметил, что для того, чтобы минимизировать потери России на линии фронта, нужно увеличить мощность средств поражения.

Глава государства также отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только в условиях сложившихся реалий. При этом президент России добавил, что изначально обозначенные цели спецоперации, должны быть выполнены.

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#россия
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#вс рф
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Путин назвал причину участившихся атак ВСУ на российские регионы
Путин: Украина атакует российские регионы, чтобы помешать проведению выборов
13 марта 2024, 08:09

Фото: сайт Кремля

В последние дни заметно участились атаки украинских беспилотников на города и объекты на территории России. Целью этих участившихся ударов является если не срыв президентских выборов в РФ, то попытка помешать их нормальному проведению.
Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости заявил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, продолжил глава государства, не умея добиться каких-либо заметных успехов в ходе боевых действий, киевский режим пытается этими атаками добиться некоего информационного эффекта.

«Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта. Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли», — заявил Путин.

Также российский лидер упомянул попытки ВСУ с помощью диверсионно-разведывательных групп прорваться на территорию российских регионов. Он отметил, что среди примерно 300 человек, атаковавших накануне приграничные районы Курской и Белгородской областей, были и иностранные наёмники.

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Путин назвал бесполезным размещение западных ракет на Украине
Путин заявил, что западные ракеты не меняют ситуацию на Украине
13 марта 2024, 08:06

Фото: сайт Кремля

Ни английские, ни американские ракеты не изменят ситуацию на Украине. Об этом заявил резидент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
Таким образом российский лидер прокомментировал утечку разговора военнослужащих из Германии с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки Киеву ракет Taurus.

«Это же не меняет ситуацию на поле боя. Да, они просто наносят нам, конечно, ущерб. Это очевидно. Но по сути это не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны», — заявил глава государства.
В интервью Путин также заявил о готовности России к переговорам по Украине и озвучил условие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Путин рассказал, чем обернется ввод польских войск на Украину
Путин: если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет
13 марта 2024, 08:01

Фото: сайт Кремля

Если польские войска зайдут на территорию Украины, то уже не уйдут оттуда. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву, пишет РИА Новости.
Глава государства пояснил, что Польша считает часть территории Украины своей, и в том случае, если войска страны пересекут границу под предлогом ее защиты, то они будут пытаться занять земли, принадлежащие им ранее.

Прежде Владимир Путин сообщил, что Россия допускает проведение переговоров с Украиной, но только на условии сложившихся реалий. Он также добавил, что диалог с украинской стороной не должен быть основан «на чьих-либо хотелках». Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
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«Без хотелок»: Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
Путин: РФ готова к переговорам по Украине, основанным на реальности
13 марта 2024, 07:01

Фото: сайт Кремля

Россия готова к переговорам по Украине, но на условии тех реалий, которые сформированы в настоящий момент. Об этом заявил президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
Как утверждает Путин, Москва готова к серьезному диалогу и хочет разрешать все конфликты, в особенности украинский, мирным путем. Он уточнил, что Россия готова начать переговорный процесс, если он будет основан на тех реалиях, которые сложились в нынешнее время. Путин подчеркнул, что переговоры не должны быть основаны на «каких-то хотелках после применения психотропных средств».

Последний раз переговоры с участием России и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Через время украинский глава Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом РФ.

В декабре 2023 года глава государства заявил, что российская сторона будет договариваться по Украине, следуя из своих интересов.

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