Путин в ответ на предложение Ельцина баллотироваться в президенты заявил о своей неготовности

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Перед своим уходом с поста президента Борис Ельцин предложил Владимиру Путину принять участие в выборах на должность главы государства. Об этом вспомнил сам нынешний российский лидер.
Он подчеркнул, что отказался тогда не потому, что испугался, а потому, что осознавал огромный масштаб задач и проблем, требующих безотлагательного решения. По словам действующего президента РФ, он опасался, что своим вмешательством может сделать хуже, чем есть. Владимир Путин также заявил, что случись ему сейчас вернуться в прошлое, он ответил бы точно также.
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