Путин допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в России

Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости заявил, что общество нормально переход к системе прогрессивного налогообложения в стране.
Как утверждает глава государства, власти планировали снизить налоговое бремя для многодетных семей и принять еще несколько шагов. Путин заявил, что в бюджет на решение общенациональных задач и борьбу с бедностью должны давать компании и граждане, которые имею высокие доходы.
Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовски назвал возможные изменения в шкале НДФЛ и новые льготы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Действительно, распределение этого налогового бремени – оно должно быть более справедливым», – подчеркнул российский лидер.
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Алина Юрчак