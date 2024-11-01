Президент России встретился с главой Хакасии Валентином Коноваловым

Валентин Коновалов и Владимир Путин(Фото: сайт Кремля)
Президент Владимир Путин 1 ноября в Москве встретился с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Это была первая личная встреча президента и главы республики, показанная общественности, после того как Коновалов стал губернатором в 2018 году.
Оказалось, что в Хакасии наблюдается нехватка врачей в сравнении с остальными регионами. При этом «стройка подрастает», привлекается больше инвестиций и заметно снизилось количество безработных граждан — меньше двух тысяч на бирже труда.
Коновалов сообщил главе государства, что перед Хакасией уже стоит задача открыть «комплекс по переработке мусора» до конца 2026 года. Сейчас на территории республики внедряется раздельный сбор мусора.
Президент России отметил, что есть острые вопросы, которые волнуют массы, один из них — СВО.
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«Мы подзабываем проблему, на которую граждане обращали внимание многократно. Это работа с твёрдыми коммунальными отходами.», — отмечает президент России в беседе с главой республики.
Коновалов сообщил главе государства, что перед Хакасией уже стоит задача открыть «комплекс по переработке мусора» до конца 2026 года. Сейчас на территории республики внедряется раздельный сбор мусора.
Президент России отметил, что есть острые вопросы, которые волнуют массы, один из них — СВО.
«У нас много глобальных вопросов, но за этим глобализмом ни в коем случае не должны забывать, казалось бы, мелких деталей жизни людей, но от них зависит качество жизни наших граждан», — говорит Владимир Путин.Глава государства попросил своих коллег из регионов помнить о проблемах, которые действительно важны для граждан и свою актуальность «не теряли».
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Ольга Енгалычева