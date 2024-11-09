Путин выразил соболезнования Пакистану из-за теракта в Кветте

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
На железнодорожном вокзале города Кветта в Пакистане произошёл теракт. В связи с произошедшим президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу, сообщается на сайте Кремля.
«Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», — подчеркивает Владимир Путин.
Глава российского государства упомянул, что намерен и дальше тесно взаимодействовать с партнёрами из Пакистана в борьбе со всевозможными проявлениями терроризма.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — отметил российский лидер.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин осудил теракт в Анкаре и выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Читайте также:
Путин осудил теракт в Анкаре и выразил соболезнования Эрдогану
Силовики ликвидировали двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ в Анкаре
Появились подробности о теракте в Анкаре
Ольга Енгалычева