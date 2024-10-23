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Появились подробности о теракте в Анкаре

Девять человек погибли при теракте в аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре
23 октября 2024, 17:28
Фото: iStock/Ben185

Фото: iStock/Ben185

Девять человек, в том числе двое охранников, погибли в результате теракта на территории турецкой аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре, еще порядка 10 человек террористы удерживают в заложниках. Об этом пишет Shot.
По данным СМИ, террористы вооружены автоматами и пистолетами. Среди них также была женщина. Предполагается, что они разделились на группы. Смертник подорвал себя у проходной, в этот момент погибли два охранника. Другая группа прошла через проходную, устроила там стрельбу и захватила заложников. Внутри здания еще продолжается перестрелка.

К месту теракта в Анкаре подтягивается спецназ. Скоро должны начаться активные действия по ликвидации нападавших.



Ранее стало известно, что теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые.

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На Украине решили лишить бронирования миллион человек для новой мобилизации
23 октября 2024, 17:47

Фото: iStock/nndanko

На Украине постановили задачу лишить бронирования миллион человек для новой мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источнике в правительстве. Отмечается, что соответствующее поручение дал Владимир Зеленский.
По данным издания, на данный момент на Украине примерно 1,5 миллиона имеют бронь от мобилизации, чем оказались недовольны власти, наблюдая недобор личного состава в военкоматах.
«По словам источников <…>, поставлена задача уменьшить число забронированных работников на миллион человек, а лишившихся брони — отправить в ТЦК для последующей мобилизации», — приводят в издании слова собеседника.
Сообщается, что все личные данные забронированных сотрудников есть у военкомов, им нужно лишь массово лишить компании права на отсрочку, после чего мобилизовать их.

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СК открыл уголовное дело на более 130 боевиков ВСУ, взятых в плен под Курском
23 октября 2024, 17:39

Сотрудник СК РФ (Фото: сайт СК РФ)

Против свыше 130 боевиков ВСУ, взятых в плен в Курской области, открыто уголовное производство по статье о совершении терактов под Курском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Возбуждено уголовное дело в отношении более 130 военнослужащих Вооруженных сил Украины, подозреваемых в совершении террористических актов на территории Курской области», — пояснили в Следкоме.
По информации следователей, в период с начала августа по октябрь сего года украинские боевики незаконно проникли в Россию, пользуясь военной техникой и взрывными устройствами. Уточняется, что радикалы стреляли по гражданским и бойцам ВС РФ.

Нападение на Курскую область со стороны Украины произошло 6 августа 2024 года.

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«Не очень увлекательный комикс»: в РФ оценили шаги Зеленского к миру
Лавров: В РФ давно поняли, какие у Зеленского могут быть шаги к миру
23 октября 2024, 17:12

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

В России очередной «план победы» Владимира Зеленского воспринимают как «не очень увлекательный комикс». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для журналиста Павла Зарубина, оценивая предложение Киева о взаимном отказе от ударов по энергоинфраструктуре.
Ранее Зеленский в интервью Financial Times предложил прекратить удары по энергетическим объектам как возможный шаг к завершению конфликта. По его мнению, взаимное прекращение атак на инфраструктуру может стать важным элементом для завершения активной фазы боевых действий.


«Какие у него там шаги к миру и какие шаги на самом деле — всем уже понятно», — сказал Лавров.

По его словам, Зеленский вспоминает прежние обмены мнениями, однако после этого ВСУ напали на Курскую область. Лавров добавил, что у главы киевского режима сначала была «формула мира», позже появился «план победы», который страны Запада не оценили. Сейчас же Зеленский придумал очередной план, в котором предлагаются меры, которые Украина выполнять не намерена.

Таким образом, Лавров охарактеризовал заявления и шаги Зеленского как «не очень увлекательный комикс».

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Страны БРИКС отметили идеи о посредничестве для решения украинского конфликта
23 октября 2024, 16:47

Фото: istockphoto/chrisman

Предложения о посредничестве, которые призваны обеспечить мирное решение украинского конфликта, отметили страны-участницы БРИКС. Кремль опубликовал казанскую декларацию государств БРИКС «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
«Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», — сказано в декларации.
На саммите БРИКС в Татарстане присутствует 36 государств, из которых 22 представлены на высшем уровне. Самое крупное внешнеполитическое мероприятие на территории РФ продлится по 24 октября.

Ранее сообщалось, могут ли натовские государства участвовать в БРИКС.

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Украина конфисковала имущество и права на песни Таисии Повалий за поддержку СВО
23 октября 2024, 15:52

Таисия Повалий (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Украинский суд конфисковал имущество и права на песни певицы Таисии Повалий из-за ее поддержки специальной военной операции (СВО) и российского гражданства. Об этом сообщает РБК в своем телеграм-канале. Отмечается, что активы и композиции взыскали в доход украинского государства.
По информации газеты, суд конфисковал семь участков под Киевом, жилой дом, машину и права на девять песен.
«В доход государства взысканы семь земельных участков в Киевской области, жилой дом площадью 442 кв.м., автомобиль BMW X5, а также права на музыку и слова девяти композиций («Бусинки любви», «Обниму тебя», «Больше, чем близко» и др.)», — уточняет издание.
Таисия Повалий родилась в Киевской области в советские годы, несколько лет работала депутатом Рады от партии Януковича, а потом уехала в Россию, где получила гражданство. С началом СВО певица поддержала российскую армию, за что на Украине против нее возбудили уголовные дела, в том числе за «коллаборационизм».

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На Украине сняли ролик с пропагандой для военных КНДР
23 октября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

Пропагандистский ролик сняли на Украине для северокорейских военных, опубликовав его в республиканских Telegram-каналах на корейском и русском языках. В нем военнослужащих КНДР призвали сложить оружие, пообещав при этом неприкосновенность.
Официального подтверждения присутствия северокорейских военных в рядах российской армии нет.

Ранее сообщалось, что Вашингтон получил доказательства присутствия военных из Северной Кореи в РФ. Как писало издание The Washington Post, такое заявление делал глава Минобороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что ситуация требует обязательного разбирательства.

Перед этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал заявление про Запад.

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#кндр
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#сво
#конфликт
#новости
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Российские штурмовики захватили БМП YPR-765 на красноармейском направлении
МО: российские штурмовики захватили БМП YPR-765 на красноармейском направлении
23 октября 2024, 15:08

Фото: iStock/Denniro

Бойцы группировки «Центр» ВС РФ захватили боевую машину пехоты YPR-765 ВСУ голландского производства на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Военные штурмового отряда заранее установили противотанковые мины на пути возможного появления техники противника, в результате чего контратака ВСУ была сорвана. Иные подробности в российском военном ведомстве не уточнили.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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#спецоперация
#минобороны рф
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В США заявили о новом этапе украинского конфликта
Меркурис: конфликт на Украине перешел на новый этап
23 октября 2024, 14:52

Фото: iStock/Jakub Laichter

Конфликт на Украине переходит на новый этап, когда ВСУ больше не могут противостоять российским силам. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«По всей линии фронта складывается ощущение, что да, бои все еще продолжаются, но мы как бы подходим к концу этого периода военных действий. Вес российской армии теперь становится слишком большим, и украинцы просто не могут держаться», — заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Он подчеркнул, что обороноспособность украинской армии ежедневно падает. Тем временем по всему Южному Донбассу продолжаются серьезные сражения за крупные города. При этом российские силы активно прорываются вперед.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ноябрь станет решающим месяцем для спецоперации. По его словам, украинские военные терпят поражение на всех направлениях, где российские военные двигаются.

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#военные
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США получили доказательства присутствия военных из КНДР в России
Остин: у США есть доказательства, что КНДР направила военных в РФ
23 октября 2024, 14:42

Фото: iStock/rarrarorro

У США появились доказательства того, что Северная Корея направила своих военных в Россию. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает The Washington Post.
«Наши аналитики продолжают следить за этим. Теперь мы видим доказательства того, что северокорейские войска отправились в Россию», — заявил Остин.

Он добавил, что сейчас США пытаются выяснить, что именно делают солдаты КНДР в России. Глава Пентагона подчеркнул, что в этом обязательно нужно разобраться.

Какие именно доказательства получил Пентагон, Остин не уточнил.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в беседе с изданием The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября.

19 октября Остин заявлял, что подтверждения данной информации у него нет.

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