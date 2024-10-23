Появились подробности о теракте в Анкаре

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Девять человек, в том числе двое охранников, погибли в результате теракта на территории турецкой аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре, еще порядка 10 человек террористы удерживают в заложниках. Об этом пишет Shot.
По данным СМИ, террористы вооружены автоматами и пистолетами. Среди них также была женщина. Предполагается, что они разделились на группы. Смертник подорвал себя у проходной, в этот момент погибли два охранника. Другая группа прошла через проходную, устроила там стрельбу и захватила заложников. Внутри здания еще продолжается перестрелка.
К месту теракта в Анкаре подтягивается спецназ. Скоро должны начаться активные действия по ликвидации нападавших.
Ранее стало известно, что теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые.
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К месту теракта в Анкаре подтягивается спецназ. Скоро должны начаться активные действия по ликвидации нападавших.
Ранее стало известно, что теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые.
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Элина Позднякова