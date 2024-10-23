Силовики ликвидировали двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ в Анкаре

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Силовики ликвидировали двух террористов, которые на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. Такие данные приводит турецкая газета Sabah.
«Двое из троих нападавших ликвидированы», — пишет газета.
Однако официальных данных на этот счет еще не поступало.
Ранее стало известно, что теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые. По некоторым данным, погибли три человека, еще пять пострадали. Также сообщалось, что порядка 10 человек террористы удерживают в заложниках. Тем временем, к месту ЧП прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды.
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Элина Позднякова