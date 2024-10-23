Путин осудил теракт в Анкаре и выразил соболезнования Эрдогану

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин осудил теракт в Анкаре и выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившимся. Об этом на заявил на встрече с турецким лидером в рамках саммита БРИКС в Казани.
«Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции. <…> Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы», — подчеркнул российский лидер.Напомним, теракт произошел сегодня, 23 октября, возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые. По некоторым данным, погибли три человека, еще пять пострадали. Также сообщалось, что порядка 10 человек террористы удерживают в заложниках. Тем временем, к месту ЧП прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды. По последней информации, силовики ликвидировали двух террористов.
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Данил Пономарев