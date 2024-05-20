Тела погибших при аварии вертолета президента Ирана направили в Тебриз — видео

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Поисковая операция на месте крушения вертолета президента Ирана завершена. Об этом сообщает Al Jazeera.
По словам главы Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда, поиск тел погибших прекращен. Останки с места крушения вертолета направлены в город Тебриз.
Издание «Комсомольская правда» опубликовало в своем телеграм-канале фрагмент видео, на котором изображен перенос тел погибших с крушения вертолета президента Ирана спасателями Красного Полумесяца.
Вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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Издание «Комсомольская правда» опубликовало в своем телеграм-канале фрагмент видео, на котором изображен перенос тел погибших с крушения вертолета президента Ирана спасателями Красного Полумесяца.
Вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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Анастасия Хохлова