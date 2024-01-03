В Иране при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 20 человек

Фото: istock / RamonCast
В результате взрыва, который прогремел в иранском городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани, погибли как минимум 20 человек. Об этом информирует телеканал IRIB.
Командующего спецподразделением КСИР Сулеймани убили 3 января 2020 года после авиационного удара ВВС США в около аэропорта Багдада. Вашингтон утверждает, что генерал виновен в нападениях на правительство Соединенных Штатов в Багдаде в 2019 году.
Иран расценил это как террористический акт и атаковал в Ираке базы американских военных, что привело к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, власти Ирана неоднократно обещали отомстить за смерть Сулеймани.
Читайте также:
Пьяный пассажир бизнес-класса рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж
В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца
Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка
Алина Юрчак