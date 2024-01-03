В Иране при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 20 человек

В результате взрыва, который прогремел в иранском городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани, погибли как минимум 20 человек. Об этом информирует телеканал IRIB.