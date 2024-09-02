Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся его встречать

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки вышел к жителям Кызыла, собравшимся его встречать. В центре столицы республики собрались сотни тувинцев, чтобы поприветствовать главу государства.
Видео встречи президента с жителями Кызыла опубликовал в своём телеграм-канале журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин. Горожане ждали встречи с российским лидером, несмотря на прошедший в столице град и холодную погоду. Граждане встретили президента овациями, многие старались прикоснуться к нему, сфотографироваться, пожать руку.
Перед этим Владимир Путин принял участие в открытом уроке «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла. Он пообщался со школьниками, президенту рассказали, чем занимаются девочки на уроках кулинарии. После этого глава государства отметил красивую форму учениц.
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Александр Бойцов