Путин заявил, что ВС РФ освобождают территории не метрами, а квадратными километрами

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Российские войска берут под контроль территории площадью, исчисляемой не метрами, а квадратными километрами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле Республики Тыва.
Глава государства подчеркнул, что речь идёт не о продвижении по несколько сотен метров вперёд, а о масштабах сразу в несколько квадратных километров.
Ранее сообщалось, что российские военные начали применять в зоне проведения специальной военной операции (СВО) новейшие беспилотники, управление которыми ведётся через оптоволоконный кабель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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