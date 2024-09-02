Путин в Монголии отпразднует победу над японскими солдатами у реки Халхин-Гол

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсудят сотрудничество между странами в промышленности и мировую повестку. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков 1 сентября.
«Будет затронута международная и региональная проблематика. Отдельное внимание будет уделено вопросам образования, расширению преподавания на русском языке и обучению монгольской молодежи в российских вузах», – цитирует Ушакова ТАСС.
Представитель Кремля также отметил, что главы государств обсудят перспективы в сфере сельского хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта и образования.
Путин посетит Монголию с официальным визитом 2 – 3 сентября. Визит приурочен к победе советской и монгольской армии над японскими солдатами у реки Халхин-Гол на востоке Монголии.
Ранее Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность из-за визита президента России в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина. При этом Украина призвала Монголию арестовать Путина.
Читайте также:
Путин заявил, что РФ обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам
Подарок Хрущева и неонацисты во власти: Путин развернуто высказался об Украине
Путин охарактеризовал ненависть ко всему русскому как официальную идеологию Украины
Лия Мурадьян