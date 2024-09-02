Путин в Монголии отпразднует победу над японскими солдатами у реки Халхин-Гол

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала победу на выборах в федеральной земле Тюрингия. Газета FT сообщила, что причиной успеха стало стремление немецких избирателей к изменению политического курса страны, в том числе в вопросе оказания помощи Украине.