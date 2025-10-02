«Уймитесь и спите»: Путин призвал западные элиты заняться своими проблемами

02 октября 2025, 19:26

Путин призвал западные элиты сосредоточиться на решении внутренних проблем

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Владимир Путин предложил западным политическим элитам сосредоточиться на внутренних вопросах вместо конфронтации. Об этом он заявил на пленарной сессии XXII заседания клуба «Валдай». Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.





Президент России заявил, что западным верхушкам следует успокоиться и решать собственные проблемы. Он призвал их обратить внимание на ситуацию в европейских городах, а также на состояние экономики и промышленности.



Кроме того, Путин отметил, что Европа постепенно смещается на периферию глобальной конкуренции.

«Мы прекрасно знаем, насколько все угрозы относительно агрессивных планов России, которыми Европа сама себя запугивает, высосаны из пальца. Самовнушение — речь опасная», — заключил российский президент.

