Путин высказался о расходах из российского бюджета

05 сентября 2025, 16:29

Путин заявил о росте расходов бюджета на СВО и другие цели

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Рост бюджетных расходов связан с планами инфраструктурного развития, в том числе на Дальнем Востоке, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Десятого Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.