Путин высказался о расходах из российского бюджета
Рост бюджетных расходов связан с планами инфраструктурного развития, в том числе на Дальнем Востоке, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Десятого Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.
По его словам, значительные средства идут на «Восточный полигон», развитие БАМа и Транссиба, портовой инфраструктуры и аэропортов. Он также подчеркнул, что в расходы бюджета входят финансирование образования, здравоохранения по всей стране, а также обороны и безопасности, в том числе СВО.
Путин отметил необходимость работать над доходной частью бюджета — не за счет увеличения налогов, а через повышение эффективности производства: внедрение новых технологий, лучшую организацию производства и использование имеющихся резервов, где, по его словам, «большие возможности».
Восточный экономический форум — 2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная десятая встреча собрала лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций.
