Путин ответил на вопрос о мирном решении споров с Украиной

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отвергала идею мирного разрешения споров с Украиной и всегда стремилась к этому, передает РИА Новости.
Российский лидер заявил об этом на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Он также упомянул, что Россию не пригласили на мирную конференцию в Швейцарии, хотя говорят, что без участия России невозможно достичь мирного решения.
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«Мы никогда не отвергали мирное разрешение споров, скорее всего, наоборот, мы были склонны к этому», — отметил Путин, комментируя ситуацию на украинском направлении.
Он также упомянул, что Россию не пригласили на мирную конференцию в Швейцарии, хотя говорят, что без участия России невозможно достичь мирного решения.
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Артем Кузьмин