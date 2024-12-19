Путин высказался о возможности предоставления Зеленскому политического убежища в России

Политическое убежище Владимиру Зеленскому в России вряд ли понадобится, однако российская сторона никогда никому не отказывает. Об этом заявил глава государства в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Главе государства задали вопрос о том, готовы ли власти предоставить убежище Зеленскому, которому в свете происходящих событий оно может в скором времени пригодиться. Путин подчеркнул, что вероятнее всего украинского лидера примут западные союзники, но если вдруг он обратится за помощью, то она ему будет оказана.
Также в ходе своего выступления Путин отметил, что любые международные документы, включая заключение мира между Россией и Украиной, будут подписываться исключительно с легитимной властью, которая сейчас отсутствует в Киеве.
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Анастасия Чинкова