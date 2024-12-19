Зеленский не согласен сокращать ВСУ по требованию РФ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский не согласен на сокращение украинской армии по требованию РФ, однако поддерживает введение миротворцев из стран Запада. Об этом он заявил в Брюсселе, его слова приводит украинское издание «Страна».
По словам Зеленского, лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО, поэтому он будет и дальше просить об этом. Однако лидер киевского режима также готов рассмотреть и другие варианты, например, «санкционные и финансовые».
Россия выдвигала требование по сокращению ВСУ еще во время стамбульских переговорах. Москва считает, что именно они должны лежать в основе мирного урегулирования конфликта на Украине.
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«Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет снова. Лучшее — это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем», – заявил Зеленский.
Россия выдвигала требование по сокращению ВСУ еще во время стамбульских переговорах. Москва считает, что именно они должны лежать в основе мирного урегулирования конфликта на Украине.
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Элина Позднякова