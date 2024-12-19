Владимир Зеленский
Отказ Владимира Зеленского и его советника Дмитрия Литвина от предложения венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня с Россией может говорить об «обострении суицидального синдрома» или планах на продолжение конфликта даже без помощи США. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его словам, Украина таким образом решила «растоптать протянутую ей оливковую ветвь, а миротворца демонстративно оскорбила».
«Подобная дерзость со стороны Украины не поддается разумному объяснению. Будучи тотально зависимым от Вашингтона, киевский режим дерзит главному сподвижнику избранного президента США в Европе. Либо у Зеленского обострение суицидального синдрома, либо он после 20 января 2025 года всерьез собирается воевать с Россией без американской помощи. В таком случае, вероятно, Украине придется полагаться на свои силы и скудную поддержку ряда европейских союзников», — пояснил политолог в беседе с RT.В то же время заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ продолжает неумолимо наступать по всей линии фронта в зоне СВО. Продвижение российской армии идет «несмотря на колоссальную помощь Запада» Киеву, приводит его слова Общественная Служба Новостей.
«Инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках и российские войска проводят наступление по всему фронту», — указал Герасимов.Читайте также:
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